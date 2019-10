Volg Cambuur-Excelsior en FC Dordrecht-Jong FC Utrecht via Radio Rijnmond Sport

Volg Excelsior-Cambuur en FC Dordrecht-Jong FC Utrecht via Radio Rijnmond Sport

Voor Excelsior en FC Dordrecht staat speelronde negen op het programma in de eerste divisie. Excelsior gaat op bezoek in Friesland bij Cambuur Leeuwarden. Aan de Krommedijk ontvangt FC Dordrecht Jong FC Utrecht. En natuurlijk is RTV Rijnmond daar op verschillende manieren bij!