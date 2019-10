Ali Boussaboun vindt selectie Feyenoord niet breed genoeg

Ali Boussaboun was vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. De voormalig Feyenoord-aanvaller schoof aan bij presentator Bart Nolles, Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden. De heren bespraken uitgebreid de overwinning van Feyenoord op FC Porto, maar blikten ook vooruit.

In de loop van dit seizoen verwacht Ali Boussaboun problemen voor Feyenoord. Hij denkt dat er te weinig diepte voor het hele seizoen in de selectie van de Rotterdammers zit . “Het grootste probleem bij Feyenoord is nu de breedte. Het is heel simpel. Als Rick Karsdorp en Leroy Fer spelen is dat een wereld van verschil, maar op het moment dat die spelers wegvallen ga je het niet op kunnen vangen.”

Een positie die goed bezet is bij Feyenoord is de plek onder de lat. Volgens Boussaboun zagen we tegen FC Porto waarom Kenneth Vermeer, volgens hem, volkomen terecht de eerste doelman is van Feyenoord. “Vermeer is gewoon de beste keeper van Feyenoord, dat is niet Justin Bijlow. Bijlow heeft nog niet het niveau van Vermeer, en dat Vermeer’s contract afloopt maakt niet uit.”

Daarnaast kwam ook het overhevelen van de aandelen in Stadion Feijenoord van Sportclub Feyenoord aan De Kromme Zandweg bv ter sprake. Feyenoord-watcher Dennis van Eersel legde die constructie uit. “Dit is vooral een belangrijke stap voor de profclub Feyenoord. Die hebben nu meer zeggenschap over die aandelen in De Kuip.”

