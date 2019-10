Goederentreinen moeten omrijden door problemen op Betuweroute

ProRail werkt komend weekend aan een spoorviaduct van de Betuweroute bij Gorinchem. Bij een inspectie is een defect gevonden dat hersteld moet worden. Hoe lang de werkzaamheden gaan duren, is niet duidelijk.

"Onder het viaduct heb je een paar rubberen houders zitten. Die zorgen dat het brugdek blijft liggen, maar moeten vervangen worden. Dat gaan we zo snel mogelijk doen", zegt woordvoerder Andy Wiemer van ProRail.

Het brugdek wordt met opgetild om te kijken welke herstelwerkzaamheden nodig zijn. Pas dan wordt ook duidelijk Hoe lang de klus gaat duren.

Goederentreinen worden voorlopig omgeleid via de Brabantroute en incidenteel via Gouda en Utrecht. "We vinden het erg vervelend voor de goederenvervoerders die gebruik maken van de route", zegt Wiemer.