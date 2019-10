Wat een topper: Vincent regelt boodschappen voor mensen die tussen wal en schip raken

Zes dagen in de week gaat Vincent Berhitu van liefdadigheidsinstelling Lighthouse vroeg op pad om overtollige levensmiddelen af te halen bij supermarkten in de regio Capelle aan den IJssel. Hij maakt hier noodpakketten van voor mensen die net geen recht hebben op hulp van de voedselbank, maar die toch moeilijk rond kunnen komen.

Vanuit een kleine ruimte in de Bergenbuurt deelt hij de noodpakketten uit. Het heeft de toepasselijke naam Shelter, het Engelse woord voor onderdak. In totaal voorziet hij in de boodschappen van 70 gezinnen. "Dat kunnen zijn mensen die in de schuldhulpverlening zitten, maar ook tweeverdieners met een hypotheek waarvan er een is ontslagen. We zijn er voor iedereen die hulp nodig heeft en tussen wal en het schip raakt." Elke week krijgt Vincent nieuwe aanmeldingen.

Jenny van der Klift komt al tijdje in de Shelter. Haar problemen kwamen toen de zaak van haar man failliet ging en hij daarna overleed door ziekte. Van haar nabestaandenuitkering kan ze niet leven. Daarnaast heeft ze schulden moeten aflossen. Voor haar is de wekelijkse bezoek aan de Shelter ook een moment om met anderen mensen in contact te komen. "Als ik zelf boodschappen moet doen, kom ik niet rond. Ik ben superblij met de Lighthouse. Het heeft me uit de put gehaald."

Niet iedereen kan boodschappen halen bij Vincent. Om in aanmerking te komen voor een noodpakket van Lighthouse moeten mensen via officiële instanties doorgestuurd worden.