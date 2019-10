Woonwagenkamp De Kievit blij: 'Ik ben een woonwagenmeisje, ik pas niet in een huis'

"Ik ben een woonwagenmeisje, ik pas niet in een huis"

Marianna Scheffer en haar vader zijn allebei dolblij dat de plek die al bijna 50 jaar in de familie is, kan blijven

"Gefeliciteerd buurvrouw, je mag blijven!", hoort Marianna Scheffer als ze arriveert bij haar caravan op woonwagenkamp De Kievit in Rotterdam. Zoenen en een omhelzing volgen. Het kamp is blij, want de dreiging van ontruiming van meerdere plekken is voorbij.

De rechter oordeel de deze week dat Scheffer en een aantal andere bewoners mogen blijven staan waar ze staan en gebruik kunnen gaan maken van voorzieningen als gas, licht en water. De tijd van bivakkeren is voorbij.

"Deze plek is al ruim veertig jaar in de familie", zegt Scheffer. "Ik ben hier geboren, ik ben een woonwagenmeisje. Ik pas niet in een huis." Eigenlijk moest ze van het kamp weg, vanwege het 'uitsterfbeleid' van de gemeente Rotterdam, maar daar steekt de rechter nu een stokje voor.

"Iedereen was aan het huilen. Mijn vader huilde, mijn vader huilde, mijn zusje huilde terwijl ze bakker stond. We zijn er dolblij mee."

Scheffer zorgde lange tijd voor haar stervende tante. De plek werd gesloten toen die kwam te overlijden. Ze nam de standplaats in, maakte huur over naar woningcorporatie Woonbron, maar kreeg te horen dat ze weg moest.

Op de vingers getikt

Advocaat Mafalda Smeets stond een aantal bewoners bij en beaamt dat Rotterdam op de vingers is getikt. "In het vonnis staat dat Rotterdam zo spoedig mogelijk het uitsterfbeleid moet aanpassen conform het landelijke beleid. Het uitsterfbeleid mag daar niet in terugkeren."

Smeets hoopt dat 'liever nog vanochtend dan vanavond' de bewoners toeging krijgen tot voorzieningen om zich te kunnen verwarmen en wassen. "Zo hoort het ook, gelijkheid."

Vooruitkijken

Marianna Scheffer kijkt ondertussen vooruit. "Zodra ik officieel huurder ben zet ik er een mooie wagen op. Dat is zo gedaan. Ik kan niet wachten."

Ook elders op De Kievit wordt opgelucht adem gehaald. Bewoners stopten met renoveren, omdat ze bang waren dat het kamp zou worden ingekrompen en ze weg zouden moeten.

"Er valt veel van me af", zegt Scheffer. "Ik heb er erg onder geleden."

Woonbron zegt de uitspraak nu te bestuderen over de te nemen vervolgstappen. Hoger beroep is mogelijk. Zo niet, dan zullen minstens vier nu gesloten plekken op het kamp formeel gereed worden gemaakt voor verhuur.