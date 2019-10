Eerbetoon aan havenfotograaf Ben Wind

Havenfotograaf Ben Wind krijgt een eerbetoon met een bijzondere expositie over de Rotterdamse haven. Wind (1953-2010) overleed in het harnas.

Op 27 juni 2010 zat Wind in een helikopter die crashte op de Maasvlakte. Samen met onder meer collega’s Rob Cloosterman en Ed Oudenaarden volgde hij de 'Tour du Port', een wielertocht ter ere van de tourstart die dat jaar in Rotterdam plaatsvond. Alleen Oudenaarden overleefde de crash. Cloosterman en Wind kwamen om.

Tijdens de Kunstroute Kralingen-Crooswijk staat het werk van Wind in de schijnwerper. Einar Been en Marcel Koeleman maakten een selectie uit zijn werk. Deze expositie is in het Heinekengebouw aan de Crooswijksesingel. Dat is in de buurt waar Ben Wind zelf opgroeide. Havenwethouder Arjan van Gils opent de tentoonstelling op vrijdag 4 oktober.

Fotograaf

Ben Wind werkte in de jaren tachtig als fotograaf voor diverse kranten. In de jaren negentig werkte hij veelal voor bedrijven als Nedlloyd en het Gemeentelijk Havenbedrijf, waarvoor hij de Rotterdamse haven vastlegde. Hij zocht daarbij zijn perspectief vanuit boten in de haven, maar ook vanuit avontuurlijke plekken zoals havenkranen en vliegtuigen.

In 2011 nam Ellen Wind, de partner van Ben, het initiatief om zowel het fotoboek 'Een echte Ben Wind' samen te stellen als een galerie te openen waar het werk van haar overleden partner en vele andere kunstuitingen zijn te zien.