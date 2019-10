Herinneringen aan de Barendrechtse Brug: “Uren heb ik voor die brug gestaan”

“Hij werd gehaat om alle files”, zegt auteur Arco van de Ree over de Barendrechtse Brug. Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de eerste vaste oeververbinding vanaf het eiland Hoeksche Waard werd gesloopt.

De brug uit 1888 kon de grote hoeveelheid auto’s niet meer aan. Lange files in zowel Barendrecht als in de Hoeksche Waard waren het gevolg. In de jaren zestig werd besloten dat er een tunnel moest komen. De Heinenoordtunnel werd in juli 1969 in gebruik genomen en vrijwel direct begon de sloop van de brug.

Van de Ree schreef het boek ‘Baken in het landschap - verhalen over de Barendrechtse Brug’. Ter gelegenheid van Nationale Ouderendag is het boek vrijdag uitgedeeld aan bewoners van verzorgingshuizen in de Hoeksche Waard.

Herinneringen

‘Baken in het Landschap’ staat vol met herinneringen, die bij veel ouderen weer nieuwe verhalen boven brengen. “Uren heb ik voor die brug gestaan”, verzucht een bewoner van verzorgingshuis De Buitensluis in Numansdorp.

De Brug over de Oude Maas - want dat is de officiële naam - wordt niet alleen herinnerd om de files. Van de Ree: “Wat mensen zich vijftig jaar later herinneringen zijn allemaal persoonlijke belevenissen en die gaan alle kanten op. Van de vieze lucht van het vetfabriekje tot de brug als getuige op een huwelijk.”

Houten planken

De houten planken van het wegdek van de brug waren al jaren onderwerp van gesprek in de Hoeksche Waard. Van de Ree ging voor zijn boek op onderzoek uit en kwam uiteindelijk terecht in een schuur in Mijnsheerenland.

Jan Toonen werkte daar jarenlang voor een aardappelboer. In de aardappelsilo moest ervoor worden gezorgd dat de aardappelen niet buiten rolden. “Dan zei de boer ‘zet de brug er maar voor’ en dat hebben we jaren gedaan”, vertelt Toonen. “Ik heb nooit gehoord hoe die boer aan die planken gekomen is, ze waren er al toen ik er kwam.”

Nadat de aardappelboer met zijn boerderij stopte, werden de planken gebruikt in de vloer van een schuur. Daar liggen ze nog altijd. “Het waren goeie planken, en dat zijn het nog steeds”, lacht Toonen.

In de schuur in Mijnsheerenland ontbreekt sinds kort één zo’n dikke houten plank. Die is nu te zien bij de Historische Vereniging Barendrecht. Daar is zaterdag 5 oktober de tentoonstelling over de Barendrechtse Brug voor het laatst te zien. Het boek ‘Baken in het Landschap’ is al bijna uitverkocht, op 15 oktober komt de tweede druk uit.