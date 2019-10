Dit zijn de beste Rotterdamse leraren van 2019

Vijf leraren en een lerarenteam mogen zich sinds vrijdag de beste leraren van Rotterdam noemen. Onderwijswethouder Said Kasmi maakte de winnaars bekend in De Kuip en reikte de prijzen uit.

Dat deed de wethouder samen met Ismail Aghazany, die vorig jaar de beste docent in het voortgezet onderwijs was. De onderwijstitels worden toegekend in zes verschillende categorieën.

Abdel Kechouh van kinderopvang Bimbola is de beste pedagogisch medewerker van dit jaar. Quincy van Dijk van de Waalseschool is de beste leraar van het Rotterdamse basisonderwijs. Van het speciaal onderwijs krijgt Wouter van Driel van de Mytylschool De Brug de titel. Eva Poley van de Zuider Mavo mag zich de beste docente van het Rotterdamse voortgezet onderwijs noemen, Anne Grootenboer van het Hout- en Meubileringscollege is de beste in het Rotterdamse mbo. Het beste lerarenteam werkt op basisschool De Schalm.

Voor de verkiezing brachten 18.000 mensen hun stem uit. De kandidaten met de meeste stemmen binnen elke categorie gingen door naar een vakjury van leerlingen en onderwijsprofessionals. Die koos de uiteindelijke winnaars.

Trots

"Ik ben zo ontzettend tros", zegt Eva Poley, de beste docente van het voortgezet onderwijs. "Het is waardering voor mijn werk maar zeker waardering van mijn leerlingen. Zij hebben mij genomineerd en hun best gedaan voor me." Poley geeft geschiedenis op de Zuider Mavo. De Zuider Mavo is een kleine school, zegt ze. "We hebben zo'n 330 leerlingen. Elk leerjaar heeft maar drie of vier klassen, dus ik geef bijna aan alle klassen les. Ze hebben iedereen gemobiliseerd om te stemmen: ouders, tantes ooms." Dat leverde Poley de meeste stemmen op.

De jury koos uiteindelijk voor Poley omdat ze veel doet om de kinderen te bereiken. "Mijn leerlingen zijn best taalarm. Ik investeer daarom veel in het omzetten van informatie in verhalen, want verhalen blijven hangen. Daar doe ik het voor. Het is best een lastig vak en dit zorgt ervoor dat het makkelijker is. Dan leren ze het ook makkelijker", zegt Poley.

Beste team

"We hebben het te danken aan de ouders. Er is serieus gestemd op ons. We zijn een klein schooltje met zo'n 180 kinderen, dus er is heel veel gestemd", zegt Mark van Zoest. Zijn basisschool De Schalm heeft het beste lerarenteam van 2019. "We zijn een team van professionals die op een kleine school zo goed mogelijk onderwijs proberen te leveren. Dat je daar erkenning voor krijgt is belangrijk, zeker omdat er een negatief beeld is over het onderwijs in het algemeen. Het is belangrijk dat onderwijs vaker positief in beeld komt", vindt Van Zoest.

Groot compliment

De verkiezing voor de beste leraren van Rotterdam wordt elk jaar geïnitieerd door de gemeente. "De 15.000 leraren in Rotterdam verdienen een groot compliment. De mannen en vrouwen voor de klas zijn het kloppend hart van het Rotterdamse onderwijs... School is dé plek waar talenten tot bloei komen. Leraren weten als geen ander hoe zij leerlingen hierbij kunnen helpen”, aldus wethouder Said Kasmi.