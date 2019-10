Nog zes jaar Aboutaleb? Poll wijst uit dat grote meerderheid dit wil

Luister wat de Rotterdammer in de straat zegt over Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb maakt voor het einde van het jaar bekend of hij voor een derde termijn van zes jaar gaat. Duizenden Rotterdammers die vrijdag de moeite namen om hun stem te laten horen via Rijnmond.nl, willen dat hij blijft.

Officiële inspraak over een nieuwe termijn van burgemeester zit er voor de Rotterdammers niet in, besloot de gemeenteraad donderdag. Er kwam geen meerderheid voor een voorstel van Leefbaar Rotterdam, 50Plus en Denk om de inwoners digitaal een stem te geven.

Daarom vroeg Rijnmond het. Ruim twee derde van de mensen die stemden via onze poll, vindt mag hij blijven. Bijna 6000 Rotterdammers lieten hun stem horen. 78 Procent was positief.

Ook op straat waren de meeste mensen die we spraken, positief over de Aboutaleb. "Ik vind hem erg sympathiek. Hij woont bij mij in de buurt, ik zie hem regelmatig. Een man die staat voor iedereen in de stad", zegt een vrouw. Een ander had eerst zo haar bedenkingen: "In het begin dacht ik: nee, we moeten gewoon echt een Rotterdammer hier aan het front hebben, maar ik vind hem het heel goed doen."

De moeite die Aboutaleb in het buitenland doet om de stad te promoten via handelsmissies wordt gewaardeerd. Ook dat hij geen onderscheid tussen mensen en vaak zijn gezicht laat zien worden genoemd.

"Er zijn heel veel uitdagingen in de stad, ik zou het fijn vinden als hij daar zijn tanden nog een keer op los laat, voor hij de landelijke politiek ingaat", hoopt een vrouw.

Empathisch

Ook op sociale media overheersen de positieve reacties. "Echt een empathische man! Zeer goede burgemeester voor Rotterdam. Mag absoluut nog 6 jaar door!", schrijft Loeke. Peter is het daarmee eens: "De beste burgervader voor Rotterdam."

"Ja, effe nog daarna premier", voorspelt Seda. Robert Dirk is kritisch over de procedure: "Afgezien of hij een goede of slechte burgemeester is, het stemsysteem deugt niet. De stadsbewoners moeten zelf kunnen kiezen en anders niet."

De kritiek die er is, gaat vooral over het beleid van Aboutaleb rond evenementen. "Er is een hoop afgepakt qua leuke evenementen, dus ik zeg nee", schrijft Antonia.

Poll

Ook buiten Rotterdam is Aboutaleb populair, blijkt uit de poll. 90 procent van nog eens 2500 stemmers uit de rest van de regio vindt dat hij nog zes jaar burgemeester van Rotterdam mag zijn.

Aboutaleb is sinds januari 2009 burgemeester. Hij moet nog bepalen of hij voor een derde termijn gaat. Als hij positief is en de gemeenteraad ook, dan draagt de laatste hem voor bij de minister van Binnenlandse Zaken. Die benoemt hem namens de koning.

Van verslaggever naar wethouder

Voor zijn politieke carrière was de burgemeester verslaggever bij onder meer Veronica, NOS-radio en RTL Nieuws. Daarna werkte hij een tijd als ambtenaar voor de gemeente Amsterdam en werd in 2004 wethouder namens de PvdA. In het vierde kabinet-Balkenende was Aboutaleb staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Leefbaar Rotterdam was in 2009 bij de benoeming van Aboutaleb tot burgemeester van Rotterdam kritisch. Onder meer vanwege zijn dubbele paspoort (Nederlands en Marokkaans) en zijn Amsterdamse achtergrond.