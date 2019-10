Grote controle automobilisten in Capelle aan den IJssel

Belastingdienst, douane en politie hebben vrijdagavond een grote controle gehouden op bedrijventerrein Rivium in Capelle aan den IJssel. Daarbij zijn zeker twintig auto's in beslag genomen. Ook werd voor tienduizenden euro's gepind.

Voertuigen werden met speciale scanauto's gecontroleerd en vervolgens door motorrijders van de politie naar Rivium geleid. Daar gingen auto's en bestuurders door de molen. Er werd gecontroleerd op wapens en drugs en op onder meer openstaande boetes en belastingschulden.

Achterstallige schulden moesten ter plekke worden afgerekend. "Een man moest 20.000 euro aftikken en deed dat gewoon per pin", vertelt een ooggetuige. Mensen die niet konden betalen, moesten hun auto inleveren en lopend of met het openbaar vervoer verder.

Voor één persoon was dat bijzonder schrijnend, vertelt een fotograaf die ter plaatse was. "Er werd een taxi stilgezet die gehandicapten vervoert. Kennelijk had het bedrijf een belastingschuld. Maar de bestuurder had ook een passagier bij zich. Die arme jongen heeft twee uur moeten wachten op een andere taxi. Ik dacht dit moet niet langer duren, anders breng ik hem zelf naar huis."

Een woordvoerder van de politie kon vrijdagavond niet zeggen hoeveel auto's precies in beslag zijn genomen en hoeveel geld er was gepind.