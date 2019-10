Feest in de Maastunnel

De Historische RET-bus die in augustus als eerste door de gerenoveerde Maastunnel reed. Foto: ANP/Olaf Kraak

De Maastunnel in Rotterdam wordt zaterdag officieel heropend na de grondige renovatie. Om dit te vieren zijn er de hele dag activiteiten in en rond de iconische oeververbinding. De tunnel is vanwege de festiviteiten tot middernacht afgesloten voor automobilisten.

De feestelijke dag begint om 09.00 uur met de Maastunnel Run, een hardloopevenement door de beide buizen van de Maastunnel. Daarnaast is er de hele dag door theater en muziek in de tunnel te vinden.

Voor wie meer geïnteresseerd is in het hele bouwtraject, is het mogelijk om een kijkje achter de schermen te nemen bij de aannemers die de renovatie hebben uitgevoerd. Hierbij worden indrukwekkende voertuigen en materialen getoond die gebruikt zijn bij de renovatie.



Renovatie

De Maastunnel is sinds augustus al weer volledig in gebruik, maar de officiële opening wordt vandaag gevierd. Burgemeester Aboutaleb zal in de avond de officiële openingshandeling verrichten.

Overigens wordt er in december opnieuw geklust in de tunnel, dan wordt het voetgangersgedeelte aangepakt. Deze zal daarom zeven maanden dicht gaan.