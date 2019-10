Conny Janssen ontvangt dansprijs Gouden Zwaan

De Gouden Zwaan wordt ook wel de Oscar van de Nederlandse dans genoemd. De prestigieuze oeuvreprijs werd uitgereikt door minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De dansjury van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties heeft de prijs toegekend aan Conny Janssen voor de grote bijdrage die zij aan de Nederlandse dans heeft geleverd.

"De inspiratie voor haar voorstellingen is ons bestaan in al zijn facetten: de breekbaarheid van het leven, het individu in relatie tot de massa of het gevoel om ergens thuis te zijn", oordeelt de jury.

"Haar gezelschap Conny Janssen Danst is geliefd om de fysieke dansstijl en de theatrale kracht van de groep uitzonderlijke dansers."