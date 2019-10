'Taxichauffeurs betalen smeergeld voor ritjes vanaf Schiphol'

Dat meldt NRC Handelsblad zaterdagochtend. Bij de onderlinge betalingen draait het om de BIOS Groep, de Willemsen-de Koning Groep en SchipholTaxi.

De bedrijven wonnen in 2014 een concessie op Schiphol en kregen het exclusieve beheer over tien van de veertien taxistandplaatsen voor de uitgang van de luchthaven. De drie bedrijven zijn volgens de krant nauw met elkaar verweven.

Betalingen

SchipholTaxi-chauffeurs betaalden in 2014 zo'n 5.000 euro contant voor exclusieve toegang tot Schiphol.

Chauffeurs van BIOS Groep moesten in 2018 zelfs zo'n 15.000 euro per taxibusje betalen. De betalingen liepen via medewerkers van de Willemsen-de Koning Groep.

BIOS Groep

De BIOS Groep is een landelijke organisatie met de hoofdvestiging in Rotterdam. Het vervoersbedrijf telt 1200 medewerkers en heeft 400 voertuigen in beheer. Per jaar vervoert het bedrijf 3 miljoen passagiers.

De BIOS Groep is samen met Willemsen-de Koning Groep verantwoordelijk voor Trevvel, het bedrijf dat het doelgroepenvervoer en leerlingenvervoer in Rotterdam verzorgt.