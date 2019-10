Het Geheim van de Tarwewijk: een plek voor jonge moeders

In de vijfde aflevering van het Geheim van de Tarwewijk bezoeken we Mama's Garden. Mama's Garden is een informele ontmoetingsplek voor moeders, waar vrouwen ongedwongen met elkaar kunnen netwerken.

Jonge moeders lopen in de maatschappij nog altijd tegen nogal wat vooroordelen op. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. De Mamaklas van het Zadkine daar een van.

En wie kun je beter voor zo’n groep meiden zetten dat een ervaringsdeskundige? Esther de Vries was zelf 18 toen ze onverwacht zwanger werd. Nu, 18 jaar later, is ze de spil van de opleiding.

Een van de vrouwen, Georghine Abrahams, zat vanaf haar twaalfde in tehuizen. Ze weet het zeker, ze wil haar startkwalificatie halen zodat haar dochter trots op haar zal zijn en ze in een gesloten inrichting als begeleidster aan het werk kan.

Beter leren kennen

De Tarwewijk is een kleine, voormalige arbeiderswijk in Charlois. Ingeklemd tussen de Brielselaan, de Dordtselaan en de Pleinweg, ligt de wijk verstopt achter de meelfabrieken aan de Maashaven.

Sinds de wijk in 2013 flink is aangepakt, is met de renovatie van de woningen en de herinrichting van de buitenruimte de criminaliteit goeddeels verdwenen. En is het tijd om de wijk beter te leren kennen.

Deel vijf van de serie Het Geheim van de Tarwewijk is zaterdag om 17:12 uur te zien op TV Rijnmond en wordt daarna ieder uur herhaald.