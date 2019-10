'Een takke-eind omhoog': race tijdens feestje voor Maastunnel

Om te vieren dat de Rotterdamse Maastunnel na een lange renovatie weer helemaal van deze tijd is, worden zaterdag de hele dag activiteiten georganiseerd. Zo werd in de ochtend de Maastunnel Mijl Race gelopen.

Yorben Ruiter kwam bij de mannen als eerste over de finish. Hij liep een Engelse mijl, dat is 1609,34 meter, in een tijd van 4'06. Bij de vrouwen ging Sanne Mooldijk van Rotterdam Atletiek er met de winst vandoor. Haar tijd: 5'16.



De Engelse mijl is in Nederland geen officiële afstand. Daarom heeft de organisatie de Maastunnel race tot het officieuze Nederlandse Kampioenschap gedoopt.

De race is dan misschien niet heel lang, het is wel pittig. "Je gaat eerst heel diep. Dan gaan je benen harder dan je eigenlijk wilt en dan moet je nog een takke-eind omhoog klimmen. Het laatste stuk is verraderlijk", zegt één van de deelnemers.



De Maastunnel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd en ging in 1942 open. Hierdoor kon verkeer van de ene kant van de Nieuwe Maas na de andere kant rijden. Na al die jaren was de tunnel toe aan groot onderhoud. Ook voldeed de tunnel niet meer aan de nieuwe veiligheidseisen.

Daarom ging de Maastunnel in juli 2017 dicht voor auto's in zuidelijke richting. Verkeer dat naar Noord moest kon wel gebruik maken van de tunnel.

Werkzaamheden

De betonconstructie onder de tunnel was door de jaren aangetast. Om die te herstellen is de onderste vloer vervangen. Ook zijn de rijvloer en de onderliggende wanden aangepakt.

De controlekamer, die eerst in het ventilatiegebouw zat, is naar de verkeersregiecentrale op het Kleinpolderplein verhuist. Hierdoor verbetert de afstemming met het verkeer in de rest van de stad.

Technisch gezien was er ook genoeg te doen. Zo zijn er nieuwe installaties en een nieuw ventilatiesysteem geplaatst.

Helemaal klaar is de tunnel nog niet. De komende tijd wordt het wandel- en fietsgedeelte aangepast. Die werkzaamheden zijn naar verwachting komende zomer af.

Vanwege de feestelijke opening ging de Maastunnel in de nacht van vrijdag op zaterdag dicht. Verkeer kan 24 uur lang geen gebruik maken van het iconische Rijksmonument.