Bijzondere prestatie: 70-jarige bij wereldtop Hapkido

"Plezier, spanning, pijn en beloning." Daar draait het volgens Henrie Ceulen om bij zíjn sport: Hapkido. De 70-jarige man uit Poortugaal is én van de grootsten in de Koreaanse vechtsport.

Afgelopen zomer haalde Ceulen de zevende dan, tijdens een internationale technische seminar in Sevilla. Acht dagen lang trainde hij urenlang.

Wereldtop

"Dat was van negen uur tot half drie trainen, met maar drie kwartier pauze", vertelt Ceulen.

De hoogst haalbare dan in Hapkido is de negende dan. Dankzij zijn prestatie in Sevilla is hij de op drie na beste Hapkido-meester ter wereld.