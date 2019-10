Excelsior Maassluis en ASWH in Zuid Holland Sport

Zuid-Holland Sport zit weer bomvol met amateurvoetbal. Dit weekend volgen we Excelsior Maassluis, Jong Sparta en ASWH vanaf 14:00 bij hun wedstrijden.

De Ambachters proberen weg te komen uit de onderste regionen van de tweede divisie en spelen om 15:00 uur op sportpark Schildman tegen Jong FC Volendam, Sjoerd Keizer verzorgt het commentaar. Excelsior Maassluis probeert de goede reeks in de tweede divisie voort te zetten tegen het Jong Sparta van oud-trainer Jeroen Rijsdijk. Om 14:30 wordt er in Maassluis afgetrapt. Commentator bij de wedstrijd is Philip van Es.

Verder volgen we in de tweede divisie Spakenburg-Noordwijk, Katwijk-AFC en de kraker Rijnsburgse Boys-Quick Boys.