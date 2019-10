Wandelen door de nieuwe Maastunnel: 'Ik ben gek op tunnels dus hartstikke leuk!'

De hele dag zijn de buizen dicht voor verkeer en zijn er in en om de tunnel allerlei activiteiten te doen

Veel mensen zijn op hun vrije zaterdag naar de tunnel gekomen. "Ik ben vroeger de tunnelbeheerder geweest van de Maastunnel, dus ik kom kijken hoe het geworden is. Het is fantastisch", zegt een oud-werknemer. Een andere bezoeker: "Ik vind het hartstikke leuk. Ik ben gek op tunnels!"

Het is al de hele zaterdag druk in de Maastunnel. 's Ochtends werd er niet gewandeld, maar gerend door het Rijksmonument, tijdens de Maastunnel Mijl Race .

Zaterdagavond om 17:20 uur zendt TV Rijnmond een documentaire uit over de Maastunnel.



De tunnel, die werd gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog, was de afgelopen twee daar dicht, omdat hij gerenoveerd en gerestaureerd moest worden. Sinds deze zomer was hij weer open voor autoverkeer, maar hij was nog niet feestelijk geopend.