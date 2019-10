Vol trots presenteren de bouwers hun nieuwe Maastunnel

De Maastunnel ging al in 1942 open en is daarmee de oudste tunnel van ons land. Na al die jaren was Het Rijksmonument toe aan groot onderhoud. Dat is de afgelopen twee jaar gepleegd.

Omdat de tunnel verouderd was zijn er nieuwe installaties en een nieuw ventilatiesysteem geplaatst. Om het betonrot in de constructie aan te pakken is de ondervloer vervangen, net als de rijvloer en de onderliggende wanden.

Enige tunnel die niet lekt

"Wat een gigantische klus", zegt een bezoeker. "En ze hebben me net verteld dat dit de enige tunnel is in Europa die niet lekt."

"Het valt me mee dat mensen interesse hebben in de bouw van de tunnel", zegt een veiligheidsfunctionaris, die net uitleg heeft gegeven aan een groep mensen. "Meestal lopen ze meteen langs, maar deze mensen vragen toch wat. Daar ben ik blij om."

Helemaal klaar zijn de werklui nog niet. De komende tijd pakken ze nog het wandel- en fietsgedeelte aan. Die werkzaamheden zijn waarschijnlijk komende zomer klaar.

Zaterdagavond is bij TV Rijnmond een documentaire te zien over de Maastunnel. Vanaf 17:20 uur wordt die elk half uur herhaald.