Platenbeurs na 13 jaar weer terug in Ahoy

Na dertien jaar was er zaterdag weer een platenbeurs in Ahoy Rotterdam. Tientallen standhouders en honderden platenliefhebbers waren te vinden in dezelfde hal waar dertien jaar geleden de laatste grote platenbeurs was.

"Het heeft zo lang geduurd, omdat wij dertien jaar geleden een grote opdracht kregen van de Jaarbeurs Utrecht om daar allerlei andere evenementen te organiseren", legt Cas Bosland van de organisatie uit. "We hebben dat contract twee jaar terug opgezegd en dat is eigenlijk de aanleiding om terug te keren naar Ahoy. Daar hebben we nu weer tijd voor."

Vinyljunkie Sjaak Segers komt op heel veel plekken waar ze oude platen verkopen. Hij is blij dat de platenbeurs weer terug is in Ahoy. "Je weet op zo'n beurs niet wat je tegen gaat komen. Geef mij twintig bananendozen vol platen en ik ga op mijn knieën zitten en ik ben een uurtje blij."

Volgens de organisatie was het verrassend druk. "We denken dat er zo rond de 1300 bezoekers zijn geweest en dat is beter dan verwacht", vertelt Stephan van Zal. Ook zijn er volgens hem veel jonge mensen naar de beurs gekomen.

Ook volgend jaar is er weer een platenbeurs in Ahoy.