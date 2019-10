Van nieuwslezer naar kloosterbroer: Ruud de Boer ontmoet Michael-Dominique Magielse

Jarenlang schalde zijn stem door de ether: van Radio 1 tot en met 5, van NPO's Zembla tot Omroep Gelderland. Vorige maand trad hij officieel in bij de broeders van het dominicanenklooster in Rotterdam.

"En toen mijn oude werkgever NOS daar een bericht over maakte, dook iedereen er bovenop. Zo werkt dat dan..." Want Michael-Dominique Magielse heeft al jaren toegewerkt naar het leven in het dominicanenklooster.

Ruud de Boer vraagt dinsdagavond tussen zeven en acht op Radio Rijnmond naar de route die Michael-Dominique heeft afgelegd naar het klooster én naar zijn andere passie: de radio. Want die vlam is nog niet gedoofd!

