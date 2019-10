Vollering de sterkste in Italiaanse elitekoers

Wielrenster Demi Vollering heeft de Ronde van Emilië gewonnen. De 22-jarige Berkelse was in deze eendaagse elitekoers de sterkste op de slotklim in San Luca.

In De Ronde van Emilië moest het peloton na 96 vlakke kilometers een lastige slotklim bedwingen. Vollering pareerde een aanval van de Italiaanse Longo Borghini en kwam als eerste over de meet.

Met deze zege in Italië boekte Vollering haar tweede seizoenszege nadat ze in mei de proloog won van het Festival Elsy Jacobs in Luxemburg. Haar goede seizoen leverde Vollering vorige week een plaats op in de WK-selectie.

[tweet:https://twitter.com/TimFietst/status/1180474038524813312?s=20]