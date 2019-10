Maastunnel: odes, spot en een beetje irritatie voor 'oude dame'

Eindelijk is hij open: de vernieuwde Maastunnel. Om dat te vieren werden gedichten, schilderijen en muzikale odes onthult over de iconische Rotterdamse tunnel.

"We hadden elkaar nog nooit gezien en we hebben een prachtig nummer in elkaar gezet", zegt Ngina. Zij maakte samen met Ferran en Ronald een nummer voor de Maastunnel. Volgens Ronald is er genoeg inspiratie: "Die hele steile roltrappen met houten frames is me als kind echt wel bijgebleven."

Toch is niet iedereen gek op de tunnel. "Ik heb alleen maar hele grote files gehad de afgelopen twee jaar, omdat hij dicht was", zegt zangeres Ellen, die samen met haar partner Jeroen een zangduo vormt.

Het idee om muzikale odes te brengen aan de Maastunnel komt van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. "Er zijn zo veel creatieve Rotterdammers en iedereen heeft wel iets met de Maastunnel, dus zo kwamen we op het idee voor deze odes," zegt Janine Kratzenberg van het SKVR.

Al de hele dag is het feest bij de Maastunnel. Met verschillende activiteiten wordt gevierd dat de tunnel na twee jaar verbouwen eindelijk weer open is.



TV Rijnmond zendt zaterdag vanaf 17:20 uur een documentaire uit over de Maastunnel. Die wordt elk half uur herhaald.