Amateurvoetbal: Jong Sparta te sterk voor Excelsior Maassluis

Excelsior Maassluis-coach Dogan Corneille: 'We verdienden absoluut niet te verliezen'

Jong Sparta-coach Jeroen Rijsdijk: 'We mochten na de 2-0 niet meer in de problemen komen'

Jong Sparta heeft in een regioderby in de tweede divisie Excelsior Maassluis verslagen. De Rotterdammers waren met 1-2 te sterk in Maassluis.