LIVE: Sparta - FC Twente (0-0)

Sparta neemt het in speelronde 9 van de eredivisie thuis op tegen medepromovendus FC Twente. De wedstrijd op Het Kasteel begint om 19:45 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.

De extra sportuitzending is tussen 19:00 en 22:00 uur te beluisteren en het commentaar vanaf Spangen komt van Sinclair Bischop. Sieme Zijm is analist bij deze wedstrijd en de presentatie wordt verzorgd door Dennis Kranenburg. Iedereen die niet in staat is om te luisteren, kan de onderstaande liveblog volgen.

Sparta en Twente zijn goed begonnen aan de eredivisie met allebei 12 punten uit de eerste 8 wedstrijden.

Opstelling Sparta

Coremans, Abels, Vriends, Mattheij, Faye, Rigo, Harroui, Smeets, Rayhi, Ache, Dervisoglu.