Smeets knalt Sparta in slotfase langs FC Twente

Sparta was voor rust iets beter en was dichtbij toen Ragnar Ache de bal op de lat kopte. Na rust werd het levendig en opende Halil Dervisoglu de score na een scherpe pass van Mohamed Rayhi. Twee minuten later stond het echter weer gelijk toen Calvin Verdonk in twee pogingen binnen tikte.

In het vervolg van de wedstrijd kregen beide ploegen kansjes en trok Sparta aan het langste eind door een pegel van Smeets. Vlak daarvoor moest Tukker Julio Pleguezuelo inrukken na hard doorgaan op Dervisoglu.

Opstelling Sparta

Coremans, Abels, Vriends, Mattheij, Faye, Rigo, Harroui, Smeets, Rayhi (D. Duarte), Ache (61' Veldwijk), Dervisoglu (88' Piroe).

Scoreverloop

48' 1-0 Dervisoglu

51' 1-1 Verdonk

88' 2-1 Smeets