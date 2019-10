Waterpoloërs SVH verslaan ZPB in boeiende derby

SVH - ZPB in Sportcentrum De Wilgenring

De waterpoloheren van SVH hebben de thuiswedstrijd tegen ZPB met 16-12 gewonnen. Voor de Rotterdammers de eerste zege van dit seizoen. Vorig weekend verloor het team van coach Tim van Gulik het openingsduel en ook het Barendrechtse ZPB ging onderuit in de eerste speelronde.

SVH startte furieus tegen ZPB en kwam snel op een 3-0 voorsprong. Aan het eind van de eerste periode stond het 5-2. Langzaam maar zeker kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd. Na periode twee was de marge nog twee goals (7-5), maar in de derde periode kantelde het duel.

Via 9-9 werd het uiteindelijk 10-11. Daarna was de pijp wel leeg bij de Barendrechters. SVH maakte in de laatste periode nog zes treffers, ZPB slechts één: 16-12.

Beide ploegen hopen zich dit jaar te handhaven in de eredivisie. Vorig seizoen lukte dat ternauwernood via de play-outs.

Komende maandag in Sportclub Rijnmond op TV Rijnmond een reportage over de derby SVH - ZPB HL Productions.