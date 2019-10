Bryan Smeets: 'We hebben karakter getoond'

Daarmee doelt Smeets op het verloop van de tweede helft. Sparta kwam wel op voorsprong, maar gaf dit snel uit handen en kreeg het moeilijk. "Twente ging sneller druk zetten en meer tussen de linies spelen. We hadden het niet meer onder controle. De rode kaart is dan natuurlijk een fijn moment."

Over zijn fraaie 2-1 is Smeets bescheiden. "Ik heb vooral respect voor de manier waarop we het als team vanavond hebben gedaan."