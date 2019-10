Gevluchte Koerdische: ik wilde mijn dochtertje niet jarenlang missen

Rojda vertelt over haar geschiedenis in de Turkse gevangenis

Haar vlucht uit Turkije was een gok, zegt de Rotterdamse Rojda. Maar veroordeeld worden en jaren gescheiden zijn van haar dochtertje, dát was geen optie. In een uitgebreid gesprek met RTV Rijnmond vertelt de 31-jarige vrouw over haar tijd in Turkije.

De problemen begonnen bij de paspoortcontrole op de terugreis, toen Rojda na een korte citytrip met haar nichtjes, zusje en 4 maanden oude dochtertje bij de paspoortcontrole kwam. Daar werd ze aangehouden.

"Ik dacht nog even 'zal het?' want je hoort wel eens dat mensen met een Koerdische naam aangehouden worden voor wat vragen", vertelt Rojda. "Op een gegeven moment stonden er zo'n 7 man om me heen in burger, of ik even mee wilde lopen."

Het bleken mannen van de anti-terreureenheid te zijn. "Op een gegeven moment was 1 van de agenten wat aan het schrijven, dat bleek dus mijn aanhoudingsbevel te zijn die op dat moment ter plekke werd geschreven."

Gevangenis

Al gauw werd duidelijk dat Rojda werd verdacht van voorzitterschap van de PKK. "Ik moest lachen en zei: 'jullie maken een grapje?', maar ze bleven me heel serieus aankijken."

Uiteindelijk moet Rojda naar een rechtbank. "De rechter wilde mijn verhaal niet eens echt aanhoren. Hij vertelde dat ik naar de gevangenis mocht en zei er lacherig bij dat ik binnen 7 dagen bezwaar mocht aantekenen. Ik ben voorzitter van een Koerdische Volksvereniging geweest en in Turkije zien ze dat als bedreiging."

Borstvoeding

Al die tijd had ze haar dochtertje van 4 maanden bij zich. "Ik gaf borstvoeding en ze pakten me kolfautomaat af. Mijn advocaat had direct de eerste dag al babyvoeding gebracht maar ik kreeg geen heet water om het te klaar te maken."

Na 4 maanden kwam Rojda met haar baby de gevangenis weer uit, maar voelde ze zich alles behalve vrij. "Ik kreeg een uitreisverbod. Turkije is niet mijn thuis, maar een plek waar ik af en toe op vakantie ga."

Toen heeft Rojda de afweging gemaakt: "Ga ik mijn proces afwachten met het risico dat ik terug ga naar de gevangenis? Dat blijkt in Turkije vaak te gebeuren. Maar ik had ook een kindje van negen maanden inmiddels ... Ga ik al die jaren met haar missen? Toen heb ik mijn keuze gemaakt en een gok genomen: ik ben Turkije illegaal uit gereisd."

Nu voelt ze zich thuis en veilig. "Ik ben gevlucht, maar niet omdat ik schuldig ben, maar omdat ik het Turkse rechtssysteem niet vertrouw. Ik wil nog steeds mijn onschuld bewijzen."

Dagboek

Voor haar dochter hield ze een dagboek bij in de gevangenis."Omdat het allemaal zo bizar was, wat ik meemaakte. Ik dacht dat ik haar dat boekje op haar achttiende verjaardag kon geven, zodat ze weet wat we samen allemaal hebben meegemaakt."

Dat gaat nooit gebeuren. Het dagboek is tijdens een doorzoeking afgepakt. "Ik kan niet rustig slapen wetende dat er duizenden mensen in deze situatie zitten en niet zoveel geluk hebben gehad. Iemand moet hun stem zijn. Ik weet nog niet op wat voor een manier ik dat ga en kan doen, maar er moet zeker wel wat mee gebeuren."