Dordtenaar gepakt met vijf keer teveel alcohol in zijn bloed

De politie heeft in Dordrecht zaterdag een 55-jarige man opgepakt omdat hij zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.

Waar dat precies gebeurde heeft de politie niet gezegd. Wel is duidelijk dat het in de ochtend plaatsvond. Uit de ademanalyse bleek dat hij 1210 microgram alcohol per liter in zijn adem had zitten. Volgens de wet is 220 microgram toegestaan.

Later werd een 37-jarige man op een bromfiets ook betrapt op het rijden onder invloed. Omdat hij geen rijbewijs heeft wordt hij gezien als een beginnend bestuurder. Hij had twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

De Officier van Justitie moet nu in beide zaken gaan bepalen wat de strafmaat wordt.