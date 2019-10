AFGELOPEN: Fortuna Sittard-Feyenoord (4-2)

Feyenoord wil zondag de overwinning tegen FC Porto van donderdag een mooi vervolg geven bij Fortuna Sittard. Om half drie trappen de Rotterdammers af in Limburg. Die wedstrijd is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.

De uitzending rondom Fortuna-Feyenoord begint om 13.00 uur en wordt gepresenteerd door Dennis Kranenburg. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop geven in Sittard het commentaar. Luister hieronder mee via de livestream of luister mee via Radio Rijnmond.

Live radio:



Scoreverloop

2' 0-1 Amadou Ciss27' 1-1 Ridgeciano Haps34' 2-1 Amadou Ciss43' 3-1 Cian Harries46' 4-1 Bassala Sambou67' 4-2 Steven Berghuis

Opstelling Feyenoord

Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Ié, Haps; Tapia, Toornstra, Fer; Berghuis, Sinisterra, Larsson

Volg hieronder ook onze liveblog rondom Fortuna-Feyenoord.