Dramatisch Feyenoord blameert zich bij Fortuna Sittard (4-2)

Feyenoord heeft zondag een harde nederlaag geleden bij Fortuna Sittard. De Rotterdammers verloren in Sittard met 4-2 van de ploeg die tot nu toe nog geen wedstrijd won in de eredivisie. Steven Berghuis en Ridgeciano Haps scoorden wel nog voor Feyenoord.

Na de goede resultaten tegen FC Twente (5-1) en FC Porto (2-0) leek Feyenoord op de goede weg te zijn. Maar al snel bleek dat Feyenoord weer een slechte uitbeurt ging maken in Limburg. Amadou Ciss kon namelijk al binnen twee minuten de bal voor de thuisploeg binnenschieten. De Feyenoord-verdediging zag er bij die goal slecht uit.

Haps scoort gelijkmaker

Feyenoord kon zich daarna wel enigszins herstellen. Het had veel balbezit en drong wat aan. Het leverde een doelpunt van Ridgeciano Haps op. Hij schoot een van richting veranderd schot van afstand in het doel.

Maar zeven minuten later was het wederom Amadou Ciss die kon scoren. De spits won een kopduel van Eric Botteghin en passeerde daarmee Kenneth Vermeer. Feyenoord moest daardoor opnieuw beginnen. Maar dat lukte niet. Een vrije trap werd vlak voor rust, na dramatisch verdedigen, via Cian Harries binnengewerkt: 3-1.

Treffer direct na rust

Als Feyenoord al met frisse moed de tweede helft begon, kwam het razendsnel bedrogen uit. Bassala Sambou scoorde voor Fortuna al binnen een minuut de 4-1. Steven Berghuis kon in de 67e minuut uit een rebound van een schot van de ingevallen Nicolai Jørgensen, nog de 4-2 maken.

Dichterbij kwam Feyenoord niet, ondanks goede kansen voor Luis Sinisterra, Nicolai Jørgensen en Leroy Fer. Fortuna kreeg ook nog een aantal kansen op een treffer, maar ook die viel niet meer.

Scoreverloop

2' 0-1 Amadou Ciss

27' 1-1 Ridgeciano Haps

34' 2-1 Amadou Ciss

43' 3-1 Cian Harries

46' 4-1 Bassala Sambou

67' 4-2 Steven Berghuis