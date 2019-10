Hoe houd je ratten weg uit Rotterdam?

Rotterdammers ergeren zich aan de vele ratten in de stad. Vooral in de wijken Bloemhof, Schiebroek, Delfshaven, de Wilhelminapier en de Afrikaanderwijk worden steeds meer ratten gezien. ‘Zomaar’ gif strooien om de rattenplaag te bestrijden is verboden. Hoe houd je die ratten dan weg? De Zoekmachine kijkt vandaag naar de rattenbestrijding in Rotterdam. Die heeft er wel een klusje aan om de diertjes van de straat te houden.

"Ze liepen letterlijk rondjes om je voeten; op klaarlichte dag". Dat zegt buurtbewoner Joost de Jong over de rattenplaag op het Eudokiaplein in Rotterdam-Noord. Joost is blij dat de Afdeling Plaagdieren van de gemeente Rotterdam de overlast aanpakte. Maar op het Eudokiaplein worden nog steeds duiven gevoerd. Ook het pizzarestaurant, de snackbar en de bakker trekken de voedselzoekende diertjes aan.

Geen plek om te eten

De rattenplaag met gif bestrijden is sinds 2017 verboden. Rattencoördinator René Barendregt van de gemeente Rotterdam legt in De Zoekmachine uit dat de overlastbestrijding zich nu met het aanpakken van de oorzaken bezighoudt. "De bedoeling is dat we zorgen dat de ratten geen plek meer hebben om te wonen en te eten."

Ziekte van Weil

Dokter Sophie Niemansburg van de GGD Rotterdam-Rijnmond begrijpt dat de meeste mensen ratten vies vinden. Echt gevaarlijk zijn die ratten volgens haar niet meer. "We associëren ratten vaak nog met de pest, maar deze dodelijke ziekte bestaat gelukkig niet meer." Wel kun je via de urine of een beet van ratten de ziekte van Weil krijgen. In Rotterdam komt dat een paar keer per jaar voor.

In De Zoekmachine geeft rattencoördinator René Barendrecht een paar goede tips: “Gooi geen voedsel op straat.” En voor bedrijven: “Zorg dat je containers, kieren en gaten in je gebouw goed afgesloten zijn.”