Berghuis geïrriteerd over supportersleuzen en steunt Stam: 'We zijn net bezig'

Steven Berghuis steunt Stam en is geïrriteerd over supportersleuzen

"Ik vind het ongelofelijk. Ik hoor al 'Jaap rot op' uit het uitvak. En ik hoor ook: 'werken voor je kanker geld', dat hoor ik alleen bij Feyenoord. Ik heb dat nergens anders gehoord. Ik vind dat soort dingen onbegrijpelijk", zegt Berghuis tegenover Rijnmond.

"Kom op, we zijn net bezig", gaat hij verder. "We zijn een heel nieuw team in opbouw, met een goede lijn naar boven. Maar we krijgen nu een aantal tikken.

We proberen het zo stabiel mogelijk te hebben, maar we maken fouten op cruciale momenten waardoor je de tegenstander hoop geeft. En dat heeft niks met chemie tussen spelers en trainers te maken. Want: stelden ze die vraag donderdag ook, of niet? Nee."

