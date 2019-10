Jaap Stam over Fortuna-Feyenoord: 'Het sluipt er toch weer in'

"Het is iets waar we mee bezig zijn. Je praat er met de spelers over. We hebben het in de bespreking ook nog aangegeven wat er van belang is om een resultaat te halen. Iedereen zag er fris en monter uit.

Maar er zijn dan een aantal facetten die een rol spelen. Als je dan een tegendoelpunt krijgt en verkeerde keuzes maakt, sluipt het er toch weer in dat je denkt: het kan weleens wéér een moeilijke middag worden."

