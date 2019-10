Rotterdams echtpaar woont maandenlang in tentje langs A20

Tot eind 2017 woonde Richard samen met zijn vrouw in Rotterdam. Zij was verpleegster in het Erasmus MC, hij was ondernemer en had zijn eigen sportschool. Ze besloten naar Bulgarije te vertrekken om een nieuw leven te beginnen. "We hadden niks, maar we waren echt gelukkig."

"Het huis vloog in de brand door kortsluiting. En we waren wel verzekerd, maar in Bulgarije draaien ze het om. Dat het je eigen schuld is." Het echtpaar kwam terug naar Nederland. "We werden door het Centrum voor Dienstverlening naar een daklozenopvang in Rotterdam gestuurd. Daar hebben we tien weken gezeten. Ik deed daar klusjes voor een warme maaltijd."

Het echtpaar voelde zich niet thuis tussen de verslaafden en de verwarden bij de dagopvang en belandde op staat. "Ik kwam bij de veldwerkers van De Ontmoeting terecht. Zij hebben ons hier gebracht."

Steeds minder dragelijk

Richard en zijn vrouw slapen sinds mei samen in een lekke tent aan de A20. Nu het buiten kouder wordt, wordt het steeds minder dragelijk. "De tent regent in. In de zomer gaat het nog wel, maar zoals nu, met de kou en de vocht, is het een drama."

"Ik kan er eigenlijk om janken. Ik heb altijd gewerkt, ik heb een sportschool gehad. Mijn vrouw heeft in het Erasmus MC gewerkt. We hebben altijd belasting betaald en nu zitten we hier. Ratten en muizen door de tent heen, de hele nacht."

Zijn nieuwe huisvesting is ook verre van ideaal. "Ik slaap naast een snelweg, dat geluid is tachtig tot honderdtwintig decibel, dag en nacht. Ik slaap maar één of twee uur per nacht." Daar komt bij dat Richard ADHD heeft, waar hij geen medicijnen voor kan krijgen. Ook loopt hij al tweeënhalfjaar met een noodgebit rond en heeft hij weinig weerstand door het verlies van zijn milt. "Ik heb geen medicatie meer, dat krijg je niet. Als rasechte Rotterdammer nota bene. Je moet het allemaal zelf uitvinden, anders weet je het niet."

Zijn vrouw is sinds dit weekend weg bij Richard. "Er was veel spanning door alle gebeurtenissen en nu is mijn relatie over. Dat maakt het allemaal niet gemakkelijker. Je moet erg sterk zijn in deze situatie."

Hoe het verder moet, weet Richard niet. "Ik wil niks anders dan weg hier en dat de burgemeester reageert op mijn brief. Dat de wethouders mij gewoon een plekje geven, een plaatsje, een vouwwagen. Iets beter dan dit. Ik vraag niet direct om een huis."

Hopen, bidden, wachten

Op dit moment kan Richard niet anders dan hopen. "Hopen, bidden, wachten. Ik heb alle kranten geschreven, ik ben met advocaten bezig. Als Rotterdammer kun je niet zo behandeld worden. Een dak boven mijn hoofd is het allerbelangrijkste. Ze krijgen me niet meer terug naar de opvang."

"Ik heb alles gehad. Een mooi huis, mooie spulletjes. Dat hoef ik niet meer terug, maar dit is geen leven."