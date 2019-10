Vloet in FC Rijnmond: 'Een ervaren trainer past nu beter bij Feyenoord'

Wiljan Vloet vindt dat Feyenoord op dit moment beter een ervaren trainer had kunnen hebben. Dat zei de voormalig Sparta-directeur en trainer maandag in in de regionale voetbaltalkshow FC Rijnmond. Ook Emile Schelvis en Ruud van Os waren te gast bij Peter van Drunen.

"Ik ken Jaap niet persoonlijk en heb hem nooit zien trainen. Maar het trainen van een topclub is een ervaringsvak. Een ervaren coach is nu beter op zijn plek bij Feyenoord, zeker als je weet hoe moeilijk de situatie nu is."

Vloet was wel zeer te spreken over zijn oude club Sparta "Er heerst rust bij Sparta," zegt Vloet. "Henk van Stee en Manfred Laros hebben het prima voor elkaar en Henk Fraser is een trainer met een duidelijk verhaal. Van Stee en Fraser hebben ook veel voetbalverstand, raken niet in paniek bij een nederlaag en staan ook nu niet te springen op de bank. Er wordt een heel realistisch beleid gevoerd."

Dat beleid mist Vloet bij het zwalkende Feyenoord. "Feyenoord werkt met een interim-directeur en een tijdelijk technisch hart. Met een goede organisatie kun je wat slechte prestties op het veld opvangen. Bij Sparta zie je dat het nu rustig is op bestuurlijk niveau na onrustige jaren en dat zie je bijvoorbeeld ook bij FC Twente. Ook AZ staat nu derde door goed beleid."

