Wiljan Vloet in FC Rijnmond

Wiljan Vloet is maandag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig trainer en algemeen directeur van Sparta schuift samen met Ruud van Os en Emile Schelvis aan bij presentator Peter van Drunen.

Vloet werkt tegenwoordig als directeur bij de stichting Roparun en volgt het betaalde voetbal en dus ook zijn oude club Sparta op de voet. Ook de wedstrijden van Excelsior, waar zijn zoon Rai voetbalt, ziet hij allemaal.

Nederlaag Feyenoord

Daarnaast is er natuurlijk veel aandacht voor de 4-2 nederlaag van Feyenoord bij Fortuna Sittard en komt FC Dordrecht, dat laatste staat in de Keuken Kampioen Divisie, aan bod.

Waterpolo en hockey

Op maandag is er in FC Rijnmond ook altijd aandacht voor andere sporten. Er is een wedstrijdverslag van de spannende waterpoloderby tussen SVH en ZPB en we zenden een mooi portret van Lennard Poillot uit, de coach van de hockeydames van Victoria.