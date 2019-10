Maastunnel binnenkort dicht voor fietsers en voetgangers

Beeld: still uit docuserie Onze Tunnel, van ouds als nieuw

De fietstunnel wordt voor een periode van zeven maanden afgesloten. De voetgangerstunnel gaat elf maanden dicht. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke veerpont die op moment van sluiting gaat varen tussen de Sint Janshaven in Charlois en de Sint Jobshaven in het Lloydkwartier.

Tussen de Sluisjesdijk en het vertrekpunt van de fietspont in de Sint Janshaven aan de zuidkant van de Nieuwe Maas wordt een tijdelijk fiets- en bromfietspad aangelegd. De pont vaart tot de werkzaamheden in de fietstunnel zijn afgerond. Voetgangers moeten daarna dus op zoek naar een andere manier om van de ene naar de andere Maasoever te gaan. Fietsers kunnen ook omrijden via de Erasmusbrug.

De gemeente laat weten dat het noodzakelijk is om de tunnels in z’n geheel af te sluiten, omdat tijdens de werkzaamheden schadelijke stoffen zoals asbest en PCB-houdende coating zullen worden verwijderd.