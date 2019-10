Aboutaleb: 'Vreselijk dat iemand in tent naast A20 slaapt, maar had niet gehoeven'

Richard schreef de burgemeester aan, die vorig jaar zei dat niemand in Rotterdam op straat slaapt.



"Deze mensen hebben een hele bijzondere situatie", reageert Aboutaleb maandagochtend op Radio Rijnmond. "Ze waren geëmigreerd naar Bulgarije, daar is hun huis in de fik gegaan. Dat kun je de stad Rotterdam niet kwalijk nemen. Vervolgens komen ze terug naar Rotterdam, daar zijn ze van harte welkom, maar je kunt moeilijk zeggen: gaat u dan maar voor op andere mensen die in de wachtrij staan voor een woning."

Ingewikkelder

"Dus we bieden onderdak", gaat Aboutaleb verder, "maar deze mensen hebben gezegd: die opvang willen wij niet, we willen wat anders. Dat maakt de situatie een stuk ingewikkelder." Hij zegt niet van de situatie te hebben geweten tot er vrijdag voor het eerst over werd bericht .

Richard was ondernemer en had zijn eigen sportschool. Twee jaar geleden verhuisde hij met zijn vrouw naar Bulgarije, tot afgelopen februari hun huis afbrandde. Ze kwamen terug naar Rotterdam, maar omdat de paspoorten verbrand waren, raakte het echtpaar tussen wal en schip.

Na tijdelijk eerst in hotels, bij vrienden en familie en daarna nog tien weken in de nachtopvang te hebben geslapen, zit Richard nu, verlaten door zijn vrouw, in een tentje verscholen tegen de geluidswal van de A20. Medewerkers van Stichting de Ontmoeting hadden hem op die plek gewezen.

Had niet gehoeven

"Ik heb mijn maatschappelijk werker onmiddellijk vrijdagavond op de zaak gezet", zegt Aboutaleb. "Ik verwacht er deze week meer over te weten te komen. Het is vreselijk dat iemand in een tent naast de A20 slaapt, maar het had niet gehoeven. We hebben daklozenopvang in de stad, maar meneer wil het niet."

Zelf zegt Richard niet terug te willen naar de opvang tussen de drugsverslaafden en psychiatrisch patiënten.