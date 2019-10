Inwoners in en rond Rotterdam massaal begaan met echtpaar in tentje langs A20

Kijkers, luisteraars en bezoekers van Rijnmond.nl reageren maandag massaal op het lot van Richard de Wolff. Zondag bracht Rijnmond een reportage over de Rotterdammer en zijn vrouw. Ze wonen al maanden met hun twee honden in een tentje langs de drukke A20.

Richard en zijn vrouw kwamen in de problemen nadat een poging om een nieuw leven te beginnen in Bulgarije op een fiasco was uitgelopen. Het stel keerde berooid terug en kwam hier in de daklozenopvang terecht. En dat beviel zo slecht dat ze voor de tent kozen. De spanningen zijn inmiddels zo hoog opgelopen, dat de vrouw van Richard hem heeft verlaten.

"Het wordt veelste koud"

Via Facebook, e-mail en Whatsapp reageren mensen op het verhaal. Een aantal biedt woonruimte of werk aan. Zo is een makelaar uit Rotterdam bereid Richard (en zijn vrouw) onderdak te geven, evenals een echtpaar uit Fijnaart.

Een ondernemer biedt een loods aan in de omgeving. Daar gaat Richard mogelijk al snel een kijkje nemen. Roy schrijft: "Het wordt veelste koud. Ik zou hem graag onderdak bieden met z'n honden. En ik wil ook werk voor hem regelen."

Rick schrijft: "Hij is hier welkom, met zijn honden. En zijn vrouw ook. Wij zijn zelf ook een tijdje dakloos geweest, en weten wat het is."

Ook op Facebook is er veel medeleven. Het bericht is daar door honderdduizenden mensen bekeken. Honderden mensen hebben gereageerd. Er is medeleven en mensen die een gebaar willen maken om het ergste leed te verlichten. Een vrouw vraagt": "Waar zitten ze precies? Ik wil wel warme dekens brengen en eten."

Johan wil het rekeningnummer van Richard 'zodat we hem met zijn alle kunnen helpen'.

Leger des Heils



Er is ook kritiek en scepsis. "Bij Blaak zit het daklozenloket en kun je je aanmelden voor het Leger des Heils. Daar krijg je na drie maanden een kamer. Je krijgt ook een briefadres van de gemeente en een daklozenuitkering. Tja, als het je niet luxe genoeg is in zo'n opvang dan is dat je eigen keuze om weg te gaan."

Het Leger des Heils laat desgevraagd weten dat er geen garantie is op een kamer binnen drie maanden. Maar er is nacht- en dagopvang beschikbaar. Ook kunnen veldwerkers helpen bij de opvang van de honden als zij voor Richard een bezwaar vormen om in de opvang terecht te kunnen.

Burgemeester Aboutaleb



Richard de Wolff heeft burgemeester Aboutaleb van Rotterdam om hulp gevraagd. Die toont maandag mededogen voor het echtpaar, maar benadrukt ook dat Rotterdam niet schuldig is aan het lot van De Wolff en zijn vrouw. Ook was een tent langs de A20 niet nodig geweest. Aboutaleb zegt ook dat hij al vrijdagavond een maatschappelijk werker op de zaak heeft gezet.