Hartstichting maakt zich zorgen: 'Nog te weinig AED's op straat'

We zijn goed op weg, maar Nederland is nog niet helemaal 'hartveilig'. Er zijn nog te weinig AED's in woonwijken. Om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot zo'n defibrillator moeten er nog eens vijf duizend van die apparaten bij komen, zegt de Hartstichting.

De organisatie roept buurtbewoners op om samen een AED aan te schaffen, door middel van bijvoorbeeld een crowdfundactie, om zo hun wijken veiliger te maken. Een AED kost 1500 euro.

AED's zijn apparaten die het hartritme kunnen herstellen bij iemand met een hartstilstand. Dat gebeurt met een elektrische schok.

Sliedrecht voorbeeldgemeente

Toch zijn er volgens de Hartstichting ook plekken waar het wel al goed geregeld is. In Sliedrecht bijvoorbeeld. Daar hangen ongeveer veertig AED's en ze zijn ook goed verspreid over de gemeente. Sliedrecht behoort zelfs tot de beste gemeentes van Nederland wat hartveiligheid betreft. Ook Krimpen aan den IJssel, Oud-Beijerland en Hardinxveld-Giessendam scoren goed.

In totaal heeft ons land nu twintigduizend AED's. Dat is flink meer dan vorig jaar. In 2018 waren het er nog ruim vijftienduizend. Dat ze ook in woonwijken hangen is belangrijk, zegt de Hartstichting, want jaarlijks krijgen zeventienduizend Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld in huis of op straat.

Nederland is volgens de Hartstichting het eerste land ter wereld met een groot landelijk netwerk van burgerhulpverleners. Er zijn nu 240 duizend geregistreerde vrijwilligers die kunnen worden opgeroepen als iemand een hartstilstand heeft en slachtoffers kunnen reanimeren, bijvoorbeeld met een AED.