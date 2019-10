José van Zutphen (72) rapt voor afasie-patiënten

Het is deze week de Week van de Afasie. Mensen met afasie hebben spraakproblemen, zij kunnen zich niet of moeilijk uiten, omdat sommige delen in de hersenen beschadigd zijn. José van Zutphen (72 jaar) is al elf jaar vrijwilliger bij Rijndam Revalidatie in Rotterdam. Ze schreef een rap over afasie.

In Nederland hebben ongeveer 30 duizend mensen afasie. Mevrouw Van Zutphen probeert afasie-patiënten te helpen waar het kan. "Op een gegeven moment is het uitgegroeid tot alles wat zich in het moment aandient. Ik ben er voor een lach en een traan."

Mevrouw Van Zutphen dicht graag. In haar werk als vrijwilliger schuift zij bij afasie-patiënten aan. "Soms vragen patiënten of ik in het weekend wat geschreven heb", vertelt mevrouw Van Zutphen. "Laatst was er een Marokkaanse jongen die vroeg of ik een rap had geschreven. Toen zei ik tegen hem: 'Dat laat ik je horen. Wil je er wat drinken bij?' Dan sta ik bij hem te rappen."

Bericht gaat verder onder de video:

Patiënten zijn op deze manier hun pijn kwijt, vertellen zij aan mevrouw Van Zutphen. "Ze worden op deze manier even afgeleid", zegt ze. Zelf staat mevrouw Van Zutphen voor alles open. "En ik leer allerlei boxen bij de hiphoppers."

'Het is soms ook humor'

Haar vrijwilligerswerk is soms lastig, geeft mevrouw Van Zutphen toe. Dan probeert zij te vertellen wat de ander wil zeggen. "Meestal komen we eruit, maar soms ook niet. Dan is het heel frustrerend voor zo'n patiënt." Ze ziet de onmacht van beide kanten. Met behulp van tekeningen lukt het communiceren soms toch.

Zo is het aanbieden van een kopje koffie of thee al een karwei. "Het is soms ook humor, maar ook frustrerend dat ze niet kunnen zeggen wat ze willen zeggen", legt mevrouw Van Zutphen uit.

Patiënten met afasie kunnen hun spraakproblemen aanpakken. "Je ziet dat mensen steeds beter kunnen gaan praten. Het is zo persoonlijk", zegt mevrouw Van Zutphen over afasie. "Vaak zie je patiënten goed opknappen, maar soms ook niet. Het ligt eraan hoe de mens zich daarvoor inzet."

Bekendheid geven

Met de Week van de Afasie wil AfasieNet, het landelijke platform voor afasie in Nederland, een grotere bekendheid geven aan afasie en laten zien dat het mensen door heel Nederland raakt op heel veel verschillende manieren.

Ook Rijndam Revalidatie doet aan deze week mee. Op vrijdag 11 oktober is er tussen 10:00 en 12:00 uur een open spreekuur over afasie. "Iedereen die vragen heeft over afasie, kan langskomen", nodigt mevrouw Van Zutphen uit.

Je kunt met je vragen ook bellen naar het Rijndam Revalidatie Centrum: 010-2412412.