Nest Aziatische Hoornaar in Vlaardingen gevonden en verdelgd

In Vlaardingen is maandag een nest van de Aziatische Hoornaar volgespoten met gif. Een gespecialiseerd bedrijf uit Zeeland was door de provincie en gemeente ingeschakeld om de invasieve exoot te vernietigen.

Het nest met daarin vele duizenden schadelijke insecten zit hoog in een populier aan het Fortunapad in Vlaardingen-West. Met een hoogwerker kon het nest bereikt worden waarna de verdelger een gifpoeder in de grote bal spoot. Het nest van de Aziatische Hoornaar heeft de omvang van een skippybal.

Het loodje leggen

"Over twee weken verwijderen we het nest ook daadwerkelijk. Tot die tijd moeten ook de uitgevlogen insecten het loodje leggen door het gif", vertelt Hans Wondergem van het bestrijdingsbedrijf Traas.

In Vlaardingen was de Aziatische Hoornaar op twee plaatsten gesignaleerd. Het diertje is groter dan een wesp en is een bedreiging voor inheemse insecten als de honingbij. Volgens Wondergem is het het Vlaardingse nest het vierde nest dat de afgelopen drie jaar in Nederland is aangetroffen.