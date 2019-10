Aboutaleb over drugsimport: 'Zelf barrières optrekken'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wil dat de haven, de luchthaven en zelfs de haven van Vlissingen zich beter gaan wapenen tegen de drugs uit Colombia. Aboutaleb was van 21 tot en met 30 september op werkbezoek in het Zuid-Amerikaanse land. Daar sprak hij over de drugsproblematiek in het land.

Volgens Aboutaleb is in Colombia een miljoen hectare aan cocaïneplantages, die door 200 duizend families vijf keer per jaar worden geoogst. "Dat ga je niet tegenhouden in Colombia zelf. We moeten zelf onze barrières optrekken", denkt Aboutaleb. "Dat gaat veel geld kosten."

Vanwege de strenge veiligheidsmaatregelen in de Verenigde Staten, proberen Colombianen drugs naar Europa te transporteren. "Wij hebben in Europa een situatie gecreëerd waardoor het aantrekkelijker is om drugs richting Europa te exporteren", vertelt Aboutaleb.

Volgens Aboutaleb is de kans in Europa groter dan in de VS om met drugs door de douane te komen en zijn de straffen op het continent relatief laag. "We moeten echt ons best gaan doen om de veiligheid optimaal op te trekken."