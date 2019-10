Succescoach Poillot: 'Ik heb geen idee hoeveel rek er in Victoria zit'

Poillot begon twee jaar geleden aan de klus in Rotterdam nadat speelster Bente Sluyter hem gepolst had. Sluyter: "Hij heeft in het verleden ongeveer twee jaar geprobeerd mij naar HDM te halen. Dat is gelukt en toen ik hem vroeg naar Victoria te komen was één appje genoeg. En het heeft goed uitgepakt."

Want met twee promoties op rij mag je Poillot gerust een succescoach noemen. De lage plek op de ranglijst zorgt ook niet voor een ongerust gevoel bij hem. "Vorig jaar verloren wij de eerste wedstrijd met 4-0. Ik had toen echt niet kunnen dromen dat wij eerste zouden worden met zo'n voorsprong. En ook nu heb ik geen idee hoeveel rek er in zit", besluit Poillot.