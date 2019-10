Straatvraag: liggen studenten wakker van studieschuld?

Studenten lenen vaker en meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Met z'n allen lenen ze in 2019 maar liefst 19,3 miljard euro. Dat is bijna twee miljard meer dan het jaar daarvoor.

De studieschuld van studenten en oud-studenten stijgt al sinds 2015. Dat is het jaar dat de basisbeurs werd vervangen door het huidige leenstelsel. Gemiddeld leent een student nu 1.300 euro per jaar meer dan toen de basisbeurs er nog was. De studieschuld per jaar komt daarmee gemiddeld op 13.700 euro.

Ook het aantal studenten dat zich in de schulden steekt is sinds die verandering gestegen, met bijna 400 duizend. Vooral jonge studenten hebben vaak een studieschuld, omdat hun gehele studietijd binnen het leenstelsel valt en zij dus nooit een basisbeurs hebben gekregen.

'Ja, het is pijnlijk'

Studenten aan de Erasmus Universiteit maken zich niet per se zorgen over hun studieschuld. Het wordt gezien als een investering in de toekomst en volgens de studenten heb je lang de tijd om je schuld af te lossen. "Maar het doet toch wel wat met je", zegt een jongen.

"Toevallig keek ik twee weken geleden naar mijn studieschuld. Toen was het 23 of 24 duizend euro", trekt een student aan de Erasmus Universiteit wit weg. "Ja, het is pijnlijk."