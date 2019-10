Supermarkt krijgt prijs voor veiligheid: 'Zo denkt een dief wel drie keer na'

Wethouder Bert Wijbenga en burgemeester Ahmed Aboutaleb reikten vanmorgen tijdens het Rotterdamse Ondernemersontbijt de veiligheidspluimen uit. Dit zijn prijzen voor ondernemers die de veiligheid hoog in het vaandel hebben.

Vier ondernemers vielen in de prijzen, waaronder een supermarkt aan de Lijnbaan. "Ze hebben veel gedaan om zowel de veiligheid in en rondom de winkel aan te pakken", zegt wethouder Wijbenga van Handhaving.

De supermarkt op de Lijnbaan heeft bijvoorbeeld alle kassa's met contant geld verplaatst naar achterin de winkel zodat even snel graaien in de kassa en wegrennen er niet meer in zit.

"We hebben ons personeel ook getraind om bij iedereen die ze verdacht vinden meteen gedag te zeggen zodat criminelen weten dat ze gezien zijn", zegt de Rotterdamse filiaalmanager. "We willen mensen met verkeerde bedoelingen uit de anonimiteit halen en als je al een paar keer begroet bent, denk je wel even drie keer na voordat je wat doet."