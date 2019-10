Oud-fractievoorzitter D66 Heerjansdam en Zwijndrecht Wim van der Does overleden

Wim van der Does is 62 jaar geworden

Wim van der Does is afgelopen zaterdag op 62-jarige leeftijd overleden. De oud-fractievoorzitter en raadslid van D66 in Heerjansdam en Zwijndrecht was al een tijdje ziek.

Wim van der Does was ruim twintig jaar voor D66 actief in de lokale politiek van Heerjansdam en na de fusie met Zwijndrecht van de gemeente Zwijndrecht.

Van 1998-2003 was hij in Heerjansdam raadslid en fractievoorzitter. In 2010 was hij in Zwijndrecht raadslid en van 2013 tot vorig jaar D66-fractievoorzitter. Na de gemeentelijke fusie zat hij daarnaast in de Dorpsraad van Heerjansdam.

Volgens D66 was Wim van der Does een raadslid "met kennis van zaken, iemand die geen blad voor de mond nam en een man die achter zijn persoonlijke mening en het standpunt van zijn partij stond".

Van der Does was ook in het lokale verenigingsleven een bekende verschijning, onder meer bij de voetbalvereniging Heerjansdam. In 1994 richtte hij de Stichting Jeugdopvang Heerjansdam mede op. De stichting zorgde voor de opvang van de jeugd tijdens schoolvakanties en op zaterdagavonden.

In maart van dit jaar kreeg Wim van der Does - toen hij al enige tijd ziek was - een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

De raad van Zwijndrecht staat op 15 oktober tijdens de vergadering stil bij het overlijden van Wim van der Does.