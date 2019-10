'Geen clubwerker heeft zin om kots op te ruimen'

"De afgelopen tijd is gebleken dat vooral jongeren en vrouwen tot 25 veel worden lastig gevallen op straat. Dronkenschap draagt daar aan bij", zegt Hooijmeijer. Daarom wil zij clubs en kroegen bewust maken van dronkenschap.

Hooijmeijer definieert dronkenschap als volgt: "Als je nuchter bent, dan zie je mensen wankelen, bijna vallen of met een dubbele tong praten. We hebben met een aantal ondernemers gekeken wat openbaar dronkenschap is. Als iemand slecht aanspreekbaar is, dan is hij of zij dronken."

Andere symptomen van dronkenschap zijn baldadigheid en agressiviteit. "Het haalt de grenzen van je eigen gedrag weg."

Kots

Hooijmeijer geeft toe dat het lastig is om drank aan een klant te weigeren. "Nee horen aan een bar is vervelend." Sommige mensen worden dan boos, vertelt Hooijmeijer. Daarom hebben managers training gehad hoe je hiermee om moet gaan.

Is Hooijmeijer niet bang dat klanten, aan wie drank in club Bird wordt geweigerd, dat zij naar een andere tent gaan? "Dat vind ik niet erg. Vaak komen de mensen pas rond 2:00 uur en is er al een schifting aan de deur. Er is geen medewerker in mijn tent die het prettig vindt om kots op te ruimen of zin heeft in agressie. Het is dus ook eigen belang."